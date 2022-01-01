На Буковині 46-річного чоловіка судитимуть за п’яні дзвінки в поліцію

У Чернівецькій області перед судом постане чоловік, який надавав поліції неправдиві повідомлення. Йому загрожує до двох років в’язниці.

Інцидент стався 20 грудня у селі Недобоївці Дністровського району. 46-річний чоловік зателефонував на лінію 102 і заявив, що до нього додому вдерлися п’ятеро чоловіків.

Бандити нібито почали вимагати гроші та погрожували йому розправою. Проте коли правоохоронці приїхали на виклик, 46-річний чоловік лежав у ліжку п’яний, і жодних ознак пограбування виявлено не було.

Більше того, у жовтні чоловіка вже засудили за аналогічний злочин. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він зателефонував до поліції і повідомив про “вбивство” людини.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження було відкрито за ч.1 ст.383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) КК України.

Слідчі зауважили, що коли 46-річний чоловік телефонував на 102 в грудні, він вже перебував на іспитовому терміні відбування покарання.

Досудове розслідування щодо цієї справи вже завершено, і в січні суд вирішить долю підозрюваного. Максимальне покарання – до двох років за ґратами.