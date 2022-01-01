На Буковине 46-летнего мужчину будут судить за пьяные звонки в полицию

В Черновицкой области перед судом предстанет мужчина, который предоставлявший полиции ложные сообщения. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Инцидент произошел 20 декабря в селе Недобоевцы Днестровского района. 46-летний мужчина позвонил по телефону на линию 102 и заявил, что к нему домой ворвались пятеро мужчин.

Бандиты якобы потребовали деньги и угрожали ему расправой. Однако когда стражи порядка приехали на вызов, 46-летний мужчина лежал в постели пьяный, и никаких признаков ограбления обнаружено не было.

Более того, в октябре мужчину уже осудили за аналогичное преступление. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил по телефону в полицию и сообщил об “убийстве” человека.

Что говорят в полиции

Уголовное производство было открыто по ч.1 ст.383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Украины.

Следователи отметили, что когда 46-летний мужчина звонил по телефону на 102 в декабре, он уже находился на испытательном сроке отбывания наказания.

Досудебное расследование по этому делу уже завершено, и в январе суд решит судьбу подозреваемого. Максимальное наказание – до двух лет за решеткой.