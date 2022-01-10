Служба безпеки України викрила російського агента, який планував здійснення серії терактів в Одесі та Одеській області.

За інформацією СБУ, зловмисником є іноземець, який працював на військову розвідку Росії. За завданням своїх кураторів із спецслужб РФ він періодично відвідував Україну.

Куратори затриманого чоловіка діють із території невизнаного Придністров’я. Це представники розвідки РФ.

– Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів, – наголосили в СБУ.

Українській спецслужбі вдалося з’ясувати, що затриманий у грудні 2021 року організував підпал автомобіля Збройних сил України в Одесі. Крім того, він облив пам’ятник українцям, котрі загинули у війні з Росією.

У подальшому російський агент планував злочинні дії проти офісів громадсько-політичних патріотичних структур та волонтерських організацій, а також пошкодження військової техніки в Одеській області.

Тим самим спецслужби РФ хотіли створити “картинку” нібито наявності на Одещині антиукраїнських настроїв та “проросійського підпілля”.

Зловмисника вдалося затримати під час вербування виконавця для нових злочинів: зокрема, підпалу військової техніки. Агент РФ також передав гроші за попередній підпал військового авто.

Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.