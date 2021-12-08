У Черкаській області вдалося попередити вчинення терористичного акту в одному з коледжів. Як поінформували в Службі безпеки України, двоє студентів поширювали погрози здійснити масовий розстріл своїх одногрупників.
Інформацію щодо підготовки теракту вони публікували в соціальній мережі Вконтакте, яка заборонена в Україні.
– Встановлено, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників, – розповіли в СБУ.
За даними слідства, в соцмережах зловмисники також закликали інших приєднуватися до них.
Під час проведення обшуків за місцями проживання зловмисників були виявлені два пістолети, а також комп’ютерна техніка й засоби зв’язку, які містили докази злочинних намірів.
Усі вилучені предмети передані на експертизу.
Слідчі СБУ вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають.
У жовтні цього року СБУ затримала трьох членів злочинного угруповання, які в 2016 році нападали на філії банків та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі. Вони майже п’ять років приховувалося від правоохоронців.
У травні агент ФСБ Росії, який планував теракт у Маріуполі, а також воював на Донбасі проти української армії, отримав в Україні шість років в’язниці.