Сьогодні, 12 січня, близько 14.30 до чергової частини відділення поліції №1, що в аеропорту Бориспіль, надійшло анонімне повідомлення про можливе мінування аеропортів Київ ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) та Бориспіль.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Спеціалісти-вибухотехніки поліції Київщини спільно зі слідчо-оперативною групою відділення поліції №1, працівниками патрульної поліції, кінологічною службою авіабезпеки проводять перевірку приміщення терміналу Д та прилеглої території аеропорту.

Згодом стало відомо, що жодних підозрілих предметів не виявлено. Аеропорт Бориспіль на час перевірки свою роботу не припиняв та наразі працює в штатному режимі.

Нагадаємо, що сьогодні надійшов анонімний дзвінок про нібито мінування двох станцій метро: Площі Льва Толстого та Палацу Спорту.

Пізніше такий самий телефонний дзвінок надійшов про начебто мінування ще двох станцій метро, а саме: Театральної та Вокзальної.