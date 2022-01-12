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Факты / Происшествия

Неизвестный “заминировал” аэропорты Борисполь и Жуляны

Марта Бондаренко редактор ленты
Неизвестный “заминировал” аэропорты Борисполь и Жуляны

Сегодня, 12 января, около 14.30 в очередную часть отделения полиции №1, что в аэропорту Борисполь, поступило анонимное сообщение о возможном минировании аэропортов Киев им. Игоря Сикорского (Жуляны) и Борисполь.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Специалисты-взрывотехники полиции Киевской области совместно со следственно-оперативной группой отделения полиции №1, работниками патрульной полиции, кинологической службой авиабезопасности проводят проверку помещения терминала Д и близлежащей территории аэропорта.

Впоследствии стало известно, что никаких подозрительных предметов не обнаружено. Аэропорт Борисполь на время проверки свою работу не прекращал и работает в штатном режиме.

Ранее поступил анонимный звонок о якобы минировании двух станций метро: Площади Льва Толстого и Дворца Спорта.

Позже поступил анонимный телефонный звонок о якобы минировании еще двух станций метро, а именно: Театральной и Вокзальной.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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