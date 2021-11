Троє дітей загинули: у США 15-річний підліток відкрив стрілянину у школі

У США сталася стрілянина в Оксфордській середній школі, що у передмісті Детройта, штат Мічиган. Внаслідок стрілянини загинуло троє школярів, ще шестеро дістали поранення.

Підозрюваним у стрілянині є 15-річний учень. Його затримали у школі за п’ять хвилин після першого дзвінка на лінію 911.

Правоохоронці повідомили, що серед шести поранених внаслідок стрілянини в Оксфорді є один вчитель. Всіх постраждалих з різними травмами доправили до лікарні.

15-річний підліток зробив від 15 до 20 пострілів. Що стало причиною такої поведінки, наразі невідомо.

BREAKING: Oakland county Undersheriff says 3 Students are dead after a shooting at Oxford High School. A teacher has also been shot. Suspect is in custody. pic.twitter.com/7hlmKJBMnP

— Brett Kast WXYZ (@brettkast) November 30, 2021