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Троє дітей загинули: у США 15-річний підліток відкрив стрілянину у школі

Людмила Богданова редакторка стрічки
Троє дітей загинули: у США 15-річний підліток відкрив стрілянину у школі

У США сталася стрілянина в Оксфордській середній школі, що у передмісті Детройта, штат Мічиган. Внаслідок стрілянини загинуло троє школярів, ще шестеро дістали поранення.

Підозрюваним у стрілянині є 15-річний учень. Його затримали у школі за п’ять хвилин після першого дзвінка на лінію 911.

– Він не чинив нам ніякого опору, коли його затримували, – розповіли у поліції.

Правоохоронці повідомили, що серед шести поранених внаслідок стрілянини в Оксфорді є один вчитель. Всіх постраждалих з різними травмами доправили до лікарні.

15-річний підліток зробив від 15 до 20 пострілів. Що стало причиною такої поведінки, наразі невідомо.

Доповнюється…

Джерело: NBC News

Фото: Depositphotos

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