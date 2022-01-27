У Підгородньому Дніпропетровської області затримали військовослужбовця Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину в Дніпрі.

Інформацію повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Також міністр МВС та Державне бюро розслідувань оприлюднили фото моменту затримання.

– Артем Рябчук нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену Законом. Дякую всім співробітникам поліції, хто чесно виконав свою роботу, – зазначив міністр МВС.

Крім того, Денис Монастирський висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблих від дій військовослужбовця Нацгвардії.

Солдата, який влаштував стрілянину в Дніпрі, затримали / 3 фотографии

Стрілянина в Дніпрі

Розшукували солдата-строковика Артемія Рябчука із 03.40 27 січня після того, як він розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії із автомата Калашникова і втік.

Від стрілянини в Дніпрі, яку влаштував Артемій Рябчук, п’ятеро осіб загинули. Ще п’ятеро дістали поранень. Нині за їхнє життя борються лікарі.

Для розшуку солдата в місті була введена поліцейська операція Сирена. По тривозі підняли особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії.

Джерело: Денис Монастирський

Фото: Денис Монастирський, ДБР, 34 канал