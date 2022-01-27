О 03.40 27 січня в Дніпрі солдат строкової служби розстріляв караул військовослужбовців із автомата Калашникова і втік.

Унаслідок стрілянини п’ятеро осіб загинули, ще п’ятеро дістали поранень.

У місті введено поліцейську операцію Сирена. На місце події терміново виїхав командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан.

Що відомо про розшукуваного солдата

Солдата, який раптово відкрив стрілянину в Дніпрі, звати Рябчук Артемій Юрійович. Народився у 2001 році, виріс без батька.

Родом він із Ізмаїлу Одеської області.

20-річний хлопець є солдатом строкової служби, військовослужбовцем Національної гвардії України.

Його обов’язом була охорона території заводу Південмаш.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

Стрілянина в Дніпрі сталася о 03.40 27 січня на території Південного машинобудівного заводу (Південмаш) під час видачі зброї.

20-річний солдат Артемій Рябчук із невідомих мотивів розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії із автомата Калашникова і втік.

П’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро дістали поранення.

У місті введено поліцейську операцію Сирена. До пошуків залучили всі служби поліції.

МВС просить усіх, кому відома інформація про місце перебування солдата, звертатись на лінію 102.

Розслідуванням обставин трагічної події займатимуться представники ДБР та військової прокуратури.