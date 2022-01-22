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Факти / Україна / Політика

Штрафи для жінок, які мають стати на військовий облік – роз’яснення Міноборони

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Олексій Резніков

В Україні не можуть застосовувати штрафи до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.

Про це 21 січня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Очільник відомства наголосив, що військовозобов’язаними є громадяни, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

– Військовозобов’язаною людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов’язані.

Тобто ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік. До моменту ставання на облік вони не є такими, – відзначив Олексій Резніков.

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Джерело: Міноборони

Фото: УНІАН

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