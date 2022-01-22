В Україні не можуть застосовувати штрафи до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.
Про це 21 січня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Очільник відомства наголосив, що військовозобов’язаними є громадяни, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.
– Військовозобов’язаною людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов’язані.
Тобто ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік. До моменту ставання на облік вони не є такими, – відзначив Олексій Резніков.