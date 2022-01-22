В Україні не можуть застосовувати штрафи до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.

Про це 21 січня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Очільник відомства наголосив, що військовозобов’язаними є громадяни, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.