У Київській області у ніч на 30 січня сталось подвійне вбивство – загинуло подружжя.
На місце події одразу виїхали начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, представники карного розшуку, слідчі, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та решта служб.
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Як повідомляють місцеві Telegram-канали, чоловіка та дружину з ножовими пораненнями виявили в автомобілі.
Відомо, що вони були 1972 та 1976 років народження.
За попередніми даними, подружжя торгувало пиломатеріалами.
На Київщині вбили подружжя: що відомо про жертв / 2 фотографии
Приїхали вони до Київської області з Волині.
Джерело: Поліція Київської області
Фото: Андрій Нєбитов