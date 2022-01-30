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На Київщині вбили подружжя: що відомо про жертв

Тетяна Забожко редакторка стрічки
На Київщині вбили подружжя: що відомо про жертв

У Київській області у ніч на 30 січня сталось подвійне вбивство – загинуло подружжя.

На місце події одразу виїхали начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, представники карного розшуку, слідчі, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та решта служб.

 

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Допис, поширений Андрій Нєбитов (@andrii_nebytov)

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, чоловіка та дружину з ножовими пораненнями виявили в автомобілі.

Відомо, що вони були 1972 та 1976 років народження.

За попередніми даними, подружжя торгувало пиломатеріалами.

На Київщині вбили подружжя: що відомо про жертв / 2 фотографии

Приїхали вони до Київської області з Волині.

Джерело: Поліція Київської області

Фото: Андрій Нєбитов

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