На Львівщині російські загарбники завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки.
Як повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, за попередньою інформацією, вони випустили вісім ракет.
Інформація щодо потерпілих встановлюється.
Вибухи у Львівській області пролунали вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Війна в Україні триває вже 18-ту добу.
Весь цей час українські військові дають гідну відсіч російським загарбникам. Втрати путінських військ в Україні вже перевищили понад 12 тис. особового складу.
У Генштабі ЗСУ все частіше звітують, що морально-психологічний стан військ противника, які брали участь у боях зі Збройними силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.
Однак ворог продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах, житлових будинках, лікарнях.
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