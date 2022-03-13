Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 16 день війни
Вбили Вбили
79 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Надзвичайні події

Випустили вісім ракет: війська РФ завдали авіаудару по Львівщині

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Випустили вісім ракет: війська РФ завдали авіаудару по Львівщині

На Львівщині російські загарбники завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки.

Як повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, за попередньою інформацією, вони випустили вісім ракет.

Інформація щодо потерпілих встановлюється.

Вибухи у Львівській області пролунали вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Війна в Україні триває вже 18-ту добу.

Весь цей час українські військові дають гідну відсіч російським загарбникам. Втрати путінських військ в Україні вже перевищили понад 12 тис. особового складу.

У Генштабі ЗСУ все частіше звітують, що морально-психологічний стан військ противника, які брали участь у боях зі Збройними силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.

Однак ворог продовжує завдавати ударів по цивільних обєктах, житлових будинках, лікарнях.

Читайте: Карта бойових дій в Україні

Фото: Міжнародний центр миротворчості та безпеки

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка