На Львівщині російські загарбники завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки.

Як повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, за попередньою інформацією, вони випустили вісім ракет.

Інформація щодо потерпілих встановлюється.

Вибухи у Львівській області пролунали вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Війна в Україні триває вже 18-ту добу.

Весь цей час українські військові дають гідну відсіч російським загарбникам. Втрати путінських військ в Україні вже перевищили понад 12 тис. особового складу.

У Генштабі ЗСУ все частіше звітують, що морально-психологічний стан військ противника, які брали участь у боях зі Збройними силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.

Однак ворог продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах, житлових будинках, лікарнях.

Читайте: Карта бойових дій в Україні

Фото: Міжнародний центр миротворчості та безпеки