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Факты / Происшествия

Выпустили восемь ракет: войска РФ нанесли авиаудар по Львовщине

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Выпустили восемь ракет: войска РФ нанесли авиаудар по Львовщине

На Львовщине российские захватчики нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности.

Как сообщили во Львовской областной военной администрации, по предварительной информации, они выпустили восемь ракет.

Информация о пострадавших устанавливается.

Взрывы во Львовской области раздались впервые с момента полномасштабного вторжения России. Война в Украине длится уже 18-е сутки.

Все это время украинские военные дают достойный отпор российским захватчикам. Потери путинских войск в Украине уже превысили более 12 тыс. личного состава.

В Генштабе ВСУ все чаще отчитываются, что морально-психологическое состояние войск противника, которые участвовали в боях с Вооруженными силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в выполнении приказов.

Однако враг продолжает наносить удары по гражданским объектам, жилым домам, больницам.

Читайте: Карта боевых действий в Украине

Фото: Международный центр миротворчества и безопасности

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