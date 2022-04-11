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Факти / Україна / Суспільство

Мародерство російських військових не має меж: СБУ перехопила чергову розмову

Юля Захарченко редакторка стрічки
Мародерство російських військових не має меж: СБУ перехопила чергову розмову

Російські військові грабують та знищують все, що бачать. Вони забирають транспортні засоби з розбитих автосалонів, прикраси з ювелірних магазинів і навіть переплавляють мідь із підірваних машин.

Про це стало відомо з чергової телефонної розмови загарбників, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

– А що там, когось “хлопнути”, золото, гроші чи що-небудь там можна вкрасти? – запитав чоловік у російського солдата.

Загарбник відповів, що всі прикраси та золото з ювелірних магазинів вже викрали, проте автосалон став своєрідним “трофеєм”.

– Ми все захоплювали, трощили, автосалони всі порожні, всі тачки вкрали, цілі, прикинь, – розповів російський військовий “товаришу”.

Солдат РФ щиро радіє награбованому, його товариш заздрить, але все ж наголосив – той привезе крадене добро додому лише якщо зможе вижити.

Путінський військовий відповів, що думає про самостріл та боїться смерті. За його словами, уві сні він вбиває себе та від цього “дичає”. Але вони вже давно здичавіли, раз вчиняють такі безчинства, вважають у СБУ.

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Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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