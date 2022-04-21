Росія підриває роботу гуманітарних коридорів з блокадного Маріуполя, зобов’язання щодо яких були взяті російською стороною під час переговорів з Україною.

Як заявила віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, РФ продовжує блокувати виїзд автобусів з Маріуполя.

– Росія напередодні погодила коридор (з Маріуполя до Запоріжжя, – Ред.). Все, що ви бачите протягом дня, коли людей не випускають, коли автобуси не їдуть та не відбувається евакуація, це порушення Росією взятих на себе гарантій. І про це треба весь час говорити, – сказала Верещук.

Вона додала, що дії російської сторони є злочином, оскільки робота гумкоридорів була погоджена відповідно до міжнародного гуманітарного права, а РФ не дає його реалізувати.

Ірина Верещук додала, що окупаційні війська РФ заблокували напередодні мобільний зв’язок, що зробило вкрай складною для місцевого населення можливість дізнатися інформацію про евакуацію з міста на Азові. При цьому на той момент домовленості між українською та російською сторонами вже було узгоджено.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що 79 містян, яким раніше вдалося вирватися з обложеного Маріуполя, вже прибули до Запоріжжя.

– Ми боремося за кожного маріупольця. Наша головна мета – врятувати людей, які ще залишаються заручниками у блокадному Маріуполі. Задля цієї мети об’єднати зусилля має весь цивілізований світ. Ми маємо вирвати з цього полону кожного маріупольця та допомогти їм відновитися для подальшого життя, – сказав Вадим Бойченко.

Раніше журналісти за допомогою супутникових знімків виявили братську могилу в окупованому селі Мангуш поблизу Маріуполя.

Джерела: Радіо Свобода, Маріупольська міська рада