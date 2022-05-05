Експрацівник Азовсталі показав окупантам таємні підземні ходи, які зараз штурмують – Геращенко

Колишній працівник заводу Азовсталь у Маріуполь показав російським військовослужбовцям таємні підземні ходи під територією підприємства, які вони зараз намагаються штурмувати. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

– Російські покидьки знайшли зрадника з-поміж співробітників заводу. Якогось електрика, який показав тунелі, які під землею ведуть на територію заводу. І вчора російські війська почали штурмувати ці тунелі, користуючись інформацією, яку отримали від зрадника, – наголосив Геращенко.

На його думку, саме тому з Москви до Маріуполя раптом приїхав російський пропагандист Володимир Соловйов.

– Йому обіцяли, що вже вчора територію Азовсталі штурмуватимуть російськими покидьками, тому він зможе засняти “перемогу” російських негідників над українськими захисниками. Вчора цього не сталося, наші захисники продовжують боронити територію Азовсталі, – наголосив Геращенко.

Антон Геращенко переконаний, що подвиг українських захисників запам’ятають підручники, а зрадник, який показав таємні підземні ходи під територією заводу Азовсталь, обов’язково зможе знайти свою кулю або цеглу, яка влучить по голові.