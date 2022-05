З заводу Азовсталь у Маріуполі евакуювали ще 173 людини

Як повідомила Маріупольська міська рада, на підконтрольну територію України вже прибуло 10 автобусів з містянами.

Там додали, що ЗСУ та полк Азов ціною надзусиль не тільки тримають оборону, але й рятують цивільних.

У міськраді Маріуполя відзначили допомогу ООН, Червоного Хреста та міністерки Ірини Верещук за організацію евакуації маріупольців.

В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) також відзвітували про успішну евакуацію понад 170 людей з Маріуполя.

????BREAKING: 170+ people just arrived in Zaporizhzhia, through a @UNOCHA – @ICRC operation. This bring the total number of people evacuated from Azovstal & Mariupol to more than 600.

The @UN will continue its efforts to reach people in need of assistance. https://t.co/is3FgxReLB pic.twitter.com/EU27DKor72

— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) May 8, 2022