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Факти / Україна / Суспільство

З заводу Азовсталь евакуювали ще 173 людини – міська рада Маріуполя

Ілля Нежигай редактор стрічки
З заводу Азовсталь евакуювали ще 173 людини – міська рада Маріуполя

З заводу Азовсталь у Маріуполі евакуювали ще 173 людини

Як повідомила Маріупольська міська рада, на підконтрольну територію України вже прибуло 10 автобусів з містянами.

– Дякуємо за це всім героїчним оборонцям Азовсталі. Ціною трьох життів наших воїнів та шістьох поранених бійців вдалося дістати та вивезти мирних з території заводу, – повідомили у міськраді.

Там додали, що ЗСУ та полк Азов ціною надзусиль не тільки тримають оборону, але й рятують цивільних.

– А ворог в цей час б‘є у спину. Цинічно, підступно, по-російські, – йдеться у повідомленні.

У міськраді Маріуполя відзначили допомогу ООН, Червоного Хреста та міністерки Ірини Верещук за організацію евакуації маріупольців.

– Будь що потрібно продовжувати, – написали у міськраді.

В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) також відзвітували про успішну евакуацію понад 170 людей з Маріуполя.

Зараз дивляться

– Сьогодні успішно завершився черговий раунд евакуації цивільного населення з металургійного заводу Азовсталь та інших районів навколо Маріуполя. Я відчуваю величезне полегшення, підтверджуючи, що понад 170 людей, які пережили понад 10 тижнів інтенсивних обстрілів і бойових дій, тепер можуть отримати деяке полегшення, де гуманітарні організації нададуть їм негайну допомогу, – йдеться у заяві координатора гумпитань ООН в Україні Осната Лубрані.

Там повідомили, що загальна кількість евакуйованих з Маріуполя вже перевищила 600 осіб.

– Це стало можливим завдяки рішучості команд ООН та МКЧХ, з якими я працював пліч-о-пліч протягом останніх 10 днів. Тісна координація та злагода поміж сторонами конфлікту також були життєво важливими для того, щоб ми могли безпечно провести цю складну операцію, – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що їх робота ще не закінчена.

– ООН відомо, про десятки людей, які хотіли приєднатися до евакуаційних колон останніми днями, але не змогли цього зробити, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гуманітарна місія продовжить взаємодію з обома сторонами конфлікту, щоб переконатися, що ті, хто бажає поїхати, мають гарантії зробити це безпечно і в обраному ними напрямку.

Джерела: Маріупольська міськрада, OCHA in Ukraine

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