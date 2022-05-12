Сьогодні зранку, 12 травня, окупанти обстріляли село Нові Вирки Сумського району.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його словами, обстріл із важкої артилерії тривав з 6.00 до 6.30, внаслідок чого загинула одна людина.
Зафіксували близько 20 прильотів. Додаткову інформацію щодо руйнувань повідомлять згодом.
Крім того, у місті Тростянець біля лікарні на міну наїхав трактор. Одна людина отримала контузію.
За словами Живицького, у цьому місці стояв ворожий танк, який стріляв по лікарні.
10 травня було чути вибухи на Сумщині, а саме у Шосткинському районі. Згодом Дмитро Живицький повідомив, що російський літак випустив дві ракети. На щастя, загиблих немає.
Джерело: Дмитро Живицький
Фото: Дмитро Живицький