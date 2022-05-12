Сьогодні зранку, 12 травня, окупанти обстріляли село Нові Вирки Сумського району.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, обстріл із важкої артилерії тривав з 6.00 до 6.30, внаслідок чого загинула одна людина.

Зафіксували близько 20 прильотів. Додаткову інформацію щодо руйнувань повідомлять згодом.

Крім того, у місті Тростянець біля лікарні на міну наїхав трактор. Одна людина отримала контузію.

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За словами Живицького, у цьому місці стояв ворожий танк, який стріляв по лікарні.

10 травня було чути вибухи на Сумщині, а саме у Шосткинському районі. Згодом Дмитро Живицький повідомив, що російський літак випустив дві ракети. На щастя, загиблих немає.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький