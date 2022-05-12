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Факти / Надзвичайні події

Окупанти з важкої артилерії обстріляли село на Сумщині, загинула людина

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти з важкої артилерії обстріляли село на Сумщині, загинула людина

Сьогодні зранку, 12 травня, окупанти обстріляли село Нові Вирки Сумського району.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, обстріл із важкої артилерії тривав з 6.00 до 6.30, внаслідок чого загинула одна людина.

Зафіксували близько 20 прильотів. Додаткову інформацію щодо руйнувань повідомлять згодом.

Крім того, у місті Тростянець біля лікарні на міну наїхав трактор. Одна людина отримала контузію.

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За словами Живицького, у цьому місці стояв ворожий танк, який стріляв по лікарні.

10 травня було чути вибухи на Сумщині, а саме у Шосткинському районі. Згодом Дмитро Живицький повідомив, що російський літак випустив дві ракети. На щастя, загиблих немає.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

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