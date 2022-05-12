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Факты / Происшествия

Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли село в Сумской области, погиб человек

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли село в Сумской области, погиб человек

Сегодня утром, 12 мая, оккупанты обстреляли село Новые Вырки Сумского района.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, обстрел из тяжелой артиллерии продолжался с 6.00 до 6.30, в результате чего погиб один человек.

Зафиксировали около 20 прилетов. Дополнительную информацию о разрушениях сообщат впоследствии.

Кроме того, в городе Тростянец возле больницы на мину наехал трактор. Один человек получил контузию.

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По словам Живицкого, в этом месте стоял вражеский танк, стрелявший по больнице.

10 мая были слышны взрывы в Сумской области, а именно в Шосткинском районе. Позже Дмитрий Живицкий сообщил, что российский самолет выпустил две ракеты. К счастью, погибших нет.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий

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