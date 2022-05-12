Сегодня утром, 12 мая, оккупанты обстреляли село Новые Вырки Сумского района.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, обстрел из тяжелой артиллерии продолжался с 6.00 до 6.30, в результате чего погиб один человек.

Зафиксировали около 20 прилетов. Дополнительную информацию о разрушениях сообщат впоследствии.

Кроме того, в городе Тростянец возле больницы на мину наехал трактор. Один человек получил контузию.

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По словам Живицкого, в этом месте стоял вражеский танк, стрелявший по больнице.

10 мая были слышны взрывы в Сумской области, а именно в Шосткинском районе. Позже Дмитрий Живицкий сообщил, что российский самолет выпустил две ракеты. К счастью, погибших нет.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий