Червень, 03 в 8:00

З моменту повномасштабного вторгнення РФ минуло 100 днів.

Кожен із цих днів для мільйонів українців запам’ятався одним суцільним 24 лютого. Евакуація, втрата житла, тяжкі поранення, загибель… Війна, яку принесли в Україну росіяни, зачепила кожного з нас по-своєму.

Як Росія продовжує “накривати” Україну своїми ракетами, куди евакуювалися мільйони українців та що відомо про безпрецедентні для ХХІ століття воєнні злочини РФ у Маріуполі і на Київщині – далі у матеріалі.

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Ракетні удари

Хаотичні ракетні обстріли українських областей стали характерною рисою “доблесної” російської армії. Тероризуючи та вбиваючи мирне населення, окупанти з перших днів вторгнення вдалися до руйнування не лише воєнної, а й цивільної інфраструктури.

За останніми даними українського Генштабу, рашисти запускають в Україну в середньому 10-14 ракет щодоби. Кожна з ракет несе від 400 до 600 кг небезпечного тротилу.

Більшу частину ефективно долає ППО ЗСУ, однак через неспроможність міжнародних партнерів закрити небо над Україною ракетні удари перетворилися на реальну щоденну загрозу для українців.

30 травня під час виступу в Єврораді президент Володимир Зеленський назвав страшну цифру – майже 1600: саме стількох ракетних ударів зазнала Україна з часу повномасштабної війни.

– За інформацією на минулу добу, кількість російських ракетних ударів по Україні – вже майже 1600. Росія застосувала понад 2400, майже 2,5 тисячі різних ракет проти нас, проти мирного населення. А тоді, станом на 8 квітня, ударів було менше тисячі і ракет вони застосували близько тисячі. Ось такий прогрес їхньої агресії, – зауважив президент.

Абсолютна більшість ракет впали на мирні міста і села, руйнуючи багатоповерхівки, театри, магазини, лікарні та дитячі садки.

За офіційною інформацією ООН, станом на кінець травня війна в Україні забрала життя щонайменше 4074 цивільних, ще 4826 було поранено.

Експертам організації відомо, що серед загиблих українців:

1540 дорослих чоловіків;

1014 дорослих жінок;

1258 дорослих (стать не вдалося встановити);

100 хлопчиків;

93 дівчинки;

69 дітей (стать не вдалося встановити).

Йдеться лише про підтверджені факти: у місцях проведення активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях України підрахувати кількість жертв не є можливим.

Як заявив 30 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, за час повномасштабної війни кількість загиблих мирних громадян України вдесятеро перевищує жертви серед наших військових.

– Кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує жертви серед військових. Це доводить те, що російська армія та Росія воюють із громадянським населенням України, а не з нашими Збройними силами, – наголосив він.

За даними дослідження Київської школи економіки, інфраструктурні збитки від війни в Україні вже перевищили $105,5 млрд.

Евакуація. Втеча від війни

За даними Міжнародної організації з міграції, після початку повномасштабної війни з РФ понад 7,7 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами. Понад 60% із них – жінки.

1600 ракетних ударів, тисячі жертв і мільйони біженців: що пережила Україна за 100 днів війни / 5 фотографий

У звіті організації також зазначається, що частка переселенців у загальній кількості населення України зросла до 17,5%. Таким чином, внутрішньо переміщеною особою стала кожна шоста людина.

Окрему роль у порятунку мирних мешканців із гарячих точок України відіграли гуманітарні коридори. Частину з них російські окупанти цілеспрямовано зривали, однак спільними зусиллями влади та волонтерів новий притулок отримали десятки тисяч українців.

Рятуючись від війни, чимало наших громадян виїхали за кордон.

1600 ракетних ударів, тисячі жертв і мільйони біженців: що пережила Україна за 100 днів війни / 4 фотографии

За офіційними даними МВС, з 24 лютого Україну залишили понад 6 млн громадян, з яких абсолютна більшість поїхала до країн Євросоюзу. Найбільшу кількість українців встигла прийняти Польща – це понад 3,3 млн.

Водночас із середини квітня спостерігається й зворотна тенденція — українці масово повертаються додому. Попередньо понад 1 млн осіб вже повернулося в Україну.

Маріуполь. Драмтеатр і пологовий будинок

9 березня. Близько п’ятої години вечора російські військові цілеспрямовано завдали авіаударів по дитячій лікарні та пологовому будинку у центрі Маріуполя.

Першим про приліт повідомив колишній перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, згодом інформацію підтвердила місцева влада. Наступного дня про цинічний обстріл пологового і дитячої лікарні дізнався увесь світ.

1600 ракетних ударів, тисячі жертв і мільйони біженців: що пережила Україна за 100 днів війни / 4 фотографии

На кадрах відео помітно, що вся територія лікарні та пологового будинку вщент зруйнована, усе обладнання всередині палат потрощене, віконного скла не залишилося.

Воронки після вибуху вражали своїми розмірами: найбільша з них сягала близько 20 м у діаметрі та 8-10 м в глибину.

Внаслідок авіаудару три людини загинуло, ще 17 зазнали тяжких поранень. Одна із породіль, яка потрапила під бомбардування лікарні в Маріуполі, померла разом із дитинкою.

16 березня. Рашисти скинули потужну бомбу на будівлю Драматичного театру, розташованого у центрі Маріуполя. У бомбосховищах театру переховувалися більше тисячі мирних мешканців, з неба було видно (і це точно мали бачити російські пілоти, що бомбили Маріуполь) великі білі написи ДІТИ з обох боків будівлі театру.

Розслідування журналістів AP доводить, що на момент бомбардування драмтеатру всередині на одну людину припадало приблизно 3 кв. м вільної площі, кімнати та коридори були переповнені. Згодом цю інформацію підтвердили безпосередні свідки.

Вцілілі люди мали можливість виходити через головний вихід або один із бічних. Інший бічний вихід було вщент зруйновано. За попередніми оцінками, під час авіаудару всередині було близько 1 тис. людей, але тих, хто вижив, разом із рятувальниками, було близько 200.

1600 ракетних ударів, тисячі жертв і мільйони біженців: що пережила Україна за 100 днів війни / 5 фотографий

З огляду на критично високу загрозу повторних авіаударів українські рятувальники не мали змоги розпочати розбір завалів драмтеатру.

Після повного захоплення міста російські окупанти до 20 травня 2022 року розібрали завали зруйнованого театру. Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що для цього “на допомогу” Маріуполю прибули рятувальники з російської Тули. Відстань між цими містами – понад 1 тис. км.

Загиблих було поховано під безіменними номерами в братській могилі у селищі Мангуш під Маріуполем.

Зазначимо, що експерти Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) офіційно визнали обстріл пологового будинку та драмтеатру в Маріуполі злочинами проти людяності, вчиненими Росією.

Київщина. Зруйноване передмістя столиці

2 квітня вся територія Київської області була звільнена від російських регулярних військ. Тоді цю інформацію першою підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Протягом наступних днів у мережі почали з’являтися перші моторошні знімки наслідків російського вторгнення. Зруйновані житлові будинки, спалені автомобілі, занедбані та розтрощені речі мирних мешканців.

Насправді ж світ здригнувся, коли стало відомо про факти реальних звірств військових РФ. Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка стали місцями сотень воєнних злочинів РФ з усіма ознаками геноциду.

– Це військові злочини. Світова спільнота охарактеризує їх як геноцид. Ми тут, і бачимо все на власні очі. Ми знаємо, що було вбито тисячі людей, яких катували. Вони ґвалтували жінок, вони вбивали дітей, – говорив Володимир Зеленський журналістам під час свого візиту до Бучі.

Станом на 29 квітня у Київській області правоохоронці знайшли і оглянули 1187 тіл загиблих мирних жителів, 115 з яких – це діти. Київщина перебуває на другому місці серед українських регіонів, де внаслідок дій РФ загинуло найбільше дітей.

Ще одна вражаюча цифра – майже 60 тонн. Саме такий, нереальний за масштабами мародерства, вантаж посилок відправили додому російські військові з прикордонних з Україною міст. Більшість “вмісту” посилок було награбовано саме на Київщині.

Станом на травень у звільнених населених пунктах тривають пошуки тіл, ідентифікація людей, похованих у братських могилах, та підрахунок точної кількості загиблих мирних мешканців Київщини.

1600 ракетних ударів, тисячі жертв і мільйони біженців: що пережила Україна за 100 днів війни / 8 фотографий

Окрім цього, свою роботу щоденно виконують піротехніки та сапери. За словами голови ДСНС України Сергія Крука, Київська область буде моделлю для інших регіонів, які розпочинатимуть розмінування.

Згідно з останньою інформацією, наданою МВС України 30 травня, на Київщині лише сапери Нацгвардії знешкодили понад 10,5 тис. вибухонебезпечних предметів.