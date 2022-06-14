У Львівській і Тернопільській області чутно вибухи

Червень, 14 в 13:23

14 червня в Кременецькому районі Тернопільської області та Львівській областях лунають вибухи.

Керівник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш наполегливо рекомендує жителям та гостям регіону залишатись в укриттях:

– Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація – лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях.

Очільник обласного центру Сергій Надал зазначив, що нині в області працює протиповітряна оборона.

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Не покидати укриттів просить і очільник Львівської області Максим Козицький.

За його словами, там також працює ППО.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що в обласному центрі поки тихо, але залишати укриттів не слід.

До словами, два вибухи чули й жителі Хмельницькій області. Імовірно, це могло бути відлунням з сусідньої Тернопільщини.

Повітряна тривога на цю хвилину оголошена майже по всій території країни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.