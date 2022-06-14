У Львівській і Тернопільській області чутно вибухи
14 червня в Кременецькому районі Тернопільської області та Львівській областях лунають вибухи.
Керівник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш наполегливо рекомендує жителям та гостям регіону залишатись в укриттях:
– Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація – лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях.
Очільник обласного центру Сергій Надал зазначив, що нині в області працює протиповітряна оборона.
Не покидати укриттів просить і очільник Львівської області Максим Козицький.
За його словами, там також працює ППО.
Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що в обласному центрі поки тихо, але залишати укриттів не слід.
До словами, два вибухи чули й жителі Хмельницькій області. Імовірно, це могло бути відлунням з сусідньої Тернопільщини.
Повітряна тривога на цю хвилину оголошена майже по всій території країни.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.