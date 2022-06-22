На пляжі під Одесою вибухнула протикорабельна міна: що відомо

Червень, 21 в 21:23

На одному із пляжів Одеської області ввечері 21 червня на берег вкотре викинуло ворожу протикорабельну міну, яка здетонувала. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

– Вкотре нагадую про заборону відвідування пляжів та купання в морі, – сказав очільник області у відеозверненні.

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За даними місцевих ЗМІ, міну прибило до берега в районі однієї з баз відпочинку в Сичавці.

Вибухова хвиля вибила кілька вікон та пошкодила ролети будиночка для відпочивальників.

Нещодавно на одному з пляжів Одеської області на міні підірвався чоловік, який хотів відпочити разом з родиною.

Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив перевірити глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

Фото: Думская