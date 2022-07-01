В Одеській області пролунали вибухи після повітряної тривоги
Підтверджено
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В Одеській області пролунали вибухи після початку повітряної тривоги в регіоні. Місцевих жителів закликають негайно ховатися в укриття чи бомбосховища. У Збройних силах України наголосили, що російські війська знову запускають ракети.
За непідтвердженою інформацію, відбулося щонайменше три вибухи на Одещині, проте поки невідомо, чи є руйнування або пошкодження.
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За останніми даними, у восьми областях України триває сигнал повітряної тривоги. Зокрема, небезпека ракетних ударів та обстрілів залишається у Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській, Вінницькій та Одеській області.