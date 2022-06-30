Без газу залишаться Мелітополь та інші міста: армія РФ обстріляла газопровід на Запоріжжі

Червень, 29 в 23:09

У Запорізькій області внаслідок обстрілів російської армії пошкоджений магістральний газопровід. Найближчими днями через значні пошкодження без газу залишаться Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші українські міста.

За даними Запорізької ОВА, внаслідок значного пошкодження газопроводу діаметром 400 мм у селі Мирне без газопостачання вже сьогодні залишилась Оріхівщина.

В ОВА зазначили, що до цього пошкодження внаслідок обстрілів російських військ без газу вже залишалось понад 80 тисяч абонентів у 109 населених пунктах області.

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Очільник Запорізької ОВА повідомив, що продовжуються репресії проти мирних мешканців та працівників АЕС в Енергодарі. Олександр Старух зауважив, що станцію необхідно утримувати у належному стані, а цей процес суттєво ускладнюється через порушення зв’язку з територією.

Станом на 28 червня, перелік викрадених осіб становив близько 368 людей, з них 149 осіб досі залишаються в заручниках. Серед них – шестеро посадових осіб, 16-річний син голови Запорізької РВА Олега Буряка та ще двоє неповнолітніх.