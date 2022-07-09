Липень, 09 в 15:56

Внаслідок ранкового ракетного удару по одному з районів Кривого Рогу загинула працівниця дитячого садочка та 20-річна спортсменка, а батька дівчини госпіталізували до лікарні.

Через обстріли забороненими касетними боєприпасами працівниця дитсадка загинула на місці удару. А 20-річна спортсменка та її батько, які тренувались на майданчику, дістали численні осколкові поранення. Постраждалих направили до медзакладу, дівчина померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Пошкоджені багатоповерхові будинки, приміщення школи, дитячий садок та автомобілі. За даними Офісу генерального прокурора, на цій території немає жодних військових об’єктів.

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