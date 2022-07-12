Липень, 11 в 22:08

У східній частині Харкова чути вибухи, проте наразі немає сигналу повітряної тривоги в області. За попередніми даними, вибухи лунають на Північній Салтівці.

Перед цим пролунали вибухи в Одеській області, куди російські війська запустили дві ракети. Глава ОВА Максим Марченко розповів, що внаслідок атаки ворога немає постраждалих.

Українців закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги в областях, оскільки ворог постійно атакує ракетами наші міста та селища.