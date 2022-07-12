Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Немає повітряної тривоги: що відомо про вибухи у Харкові

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Немає повітряної тривоги: що відомо про вибухи у Харкові
Фото: Depositphotos

У східній частині Харкова чути вибухи, проте наразі немає сигналу повітряної тривоги в області. За попередніми даними, вибухи лунають на Північній Салтівці.

Перед цим пролунали вибухи в Одеській області, куди російські війська запустили дві ракети. Глава ОВА Максим Марченко розповів, що внаслідок атаки ворога немає постраждалих.

Українців закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги в областях, оскільки ворог постійно атакує ракетами наші міста та селища.

Зараз дивляться
Читайте
ЗСУ покладуть край апетитам Путіна: Кулеба про спроби Кремля нав'язати українцям громадянство РФ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка