Липень, 11 в 19:07

В Одесі пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги в області. Місцевих жителів закликають ховатися до укриттів чи бомбосховищ.

Очевидці повідомляють, що після вибухів в Одесі у небі піднявся чорний і густий дим.

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За офіційними даними, в Одеській області розпочалась повітряна тривога о 19.03, а вже через декілька хвилин з’явились перші повідомлення про вибухи.

Крім того, повітряна тривога триває в інших регіонах, зокрема у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Луганській областях.