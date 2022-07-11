В Одесі лунають вибухи: жителів закликають ховатися під час повітряної тривоги
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В Одесі пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги в області. Місцевих жителів закликають ховатися до укриттів чи бомбосховищ.
Очевидці повідомляють, що після вибухів в Одесі у небі піднявся чорний і густий дим.
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За офіційними даними, в Одеській області розпочалась повітряна тривога о 19.03, а вже через декілька хвилин з’явились перші повідомлення про вибухи.
Крім того, повітряна тривога триває в інших регіонах, зокрема у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Луганській областях.