Липень, 14 в 10:51

Російські загарбники 14 липня завдали ракетних ударів по Вінниці.

Оновлено о 11.36. У Нацполіції повідомили, що російські ракети у Вінниці влучили в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждав Будинок офіцерів та житлові будинки поруч.

Наразі відомо про шістьох поранених та двох загиблих, серед яких маленька дитина.

Зараз дивляться

Оновлено о 11.30. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що внаслідок ракетного удару по Вінниці є загиблі та поранені. Він просить людей залишатись в укриттях до відбою тривоги.

Оновлено о 11.25. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив влучання в цивільні об’єкти Вінниці.

– Черговий терористичний акт країни-терориста у Вінниці. Ракетний обстріл мирного міста росіянами, локацій, де немає військових об‘єктів, – зазначив він.

Раніше Вінницька міська рада повідомляла про вибухи у місті. Людей закликали не виходити з укриттів та не поширювати фото і відео.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов підтвердив інформацію про “прильоти” у місті. Наразі екстрені служби виїхали на місце.

Місцеві Telegram-канали повідомляли про 3-4 вибухи у Вінниці. Над містом підіймається густий дим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 141-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.