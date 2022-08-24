“Полювання” на HIMARS: під Миколаєвом СБУ затримала російського агента

Серпень, 24 в 17:08

Російські спецслужби влаштували “полювання” на HIMARS, з яких ЗСУ нищать окупантів та їхню техніку. У прифронтових районах Миколаївщини СБУ затримала агента ГРУ.

Головним завданням зрадника було встановлення і передача окупантам координат бойових позицій РСЗВ HIMARS на південному напрямку.

Ці дані росіяни планували використати для диверсій та ракетних ударів.

Зараз дивляться

Українця завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ вже після повномасштабного вторгнення ЗС країни-агресора.

Він був прихильников збройної агресії проти України, поширював свої погляди в мережі, тому потрапив у поле зору російських спецслужб.

Дані про об’єкти відправляв куратору з РФ закритими каналами електронного зв’язку у вигляді детальних схем, які після передачі знищував.

Вдома у зловмисника виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором.

Чоловіку оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.