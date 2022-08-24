Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

“Полювання” на HIMARS: під Миколаєвом СБУ затримала російського агента

Валентина Летяк, редакторка стрічки
під Миколаєвом СБУ затримал російського агента
Фото: СБУ

Російські спецслужби влаштували “полювання” на HIMARS, з яких ЗСУ нищать окупантів та їхню техніку. У прифронтових районах Миколаївщини СБУ затримала агента ГРУ.

Головним завданням зрадника було встановлення і передача окупантам координат бойових позицій РСЗВ HIMARS на південному напрямку.

Ці дані росіяни планували використати для диверсій та ракетних ударів.

Зараз дивляться

Українця завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ вже після повномасштабного вторгнення ЗС країни-агресора.

Він був прихильников збройної агресії проти України, поширював свої погляди в мережі, тому потрапив у поле зору російських спецслужб.

Дані про об’єкти відправляв куратору з РФ закритими каналами електронного зв’язку у вигляді детальних схем, які після передачі знищував.

під Миколаєвом СБУ затримал російського агента

Фото: СБУ

Вдома у зловмисника виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором.

Чоловіку оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте
Шукали позиції HIMARS: на Донбасі затримали двох російських шпигунів

Джерело: СБУ
Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка