Вересень, 20 в 9:28

Внаслідок нічного авіаудару РФ по Бахмуту Донецької області у багатоповерхівці обвалилися три під’їзди. Під завалами можуть бути люди.

Про не повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

– Близько першої ночі вороги завдали авіаудару по Бахмуту – влучили в багатоповерхівку. У будинку обвалилися три під’їзди. Під завалами можуть бути дві людини. На місці працюють рятувальники, – уточнив він.

За його словами, на території громади напередодні ввечері під обстріл потрапило також Хромове, там одна людина дістала поранень.

Окрім того, цієї ночі у Сіверську внаслідок обстрілів зруйновано щонайменше два приватні будинки. Щодо постраждалих інформація ще уточнюється.

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Не спали цієї вночі і жителі Богоявленки Вугледарської громади. Тут обсяги руйнувань встановлюються, розповів Кириленко і вкотре закликав людей евакуюватися.

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Фото: Павло Кириленко