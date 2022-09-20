РФ завдала авіаудару по Бахмуту: під завалами багатоповерхівки можуть бути люди
Внаслідок нічного авіаудару РФ по Бахмуту Донецької області у багатоповерхівці обвалилися три під’їзди. Під завалами можуть бути люди.
Про не повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
– Близько першої ночі вороги завдали авіаудару по Бахмуту – влучили в багатоповерхівку. У будинку обвалилися три під’їзди. Під завалами можуть бути дві людини. На місці працюють рятувальники, – уточнив він.
За його словами, на території громади напередодні ввечері під обстріл потрапило також Хромове, там одна людина дістала поранень.
Окрім того, цієї ночі у Сіверську внаслідок обстрілів зруйновано щонайменше два приватні будинки. Щодо постраждалих інформація ще уточнюється.
Вночі росіяни стріляли по старій частині Авдіївки, а під ранок – по центральній. Попередньо, без жертв.
Не спали цієї вночі і жителі Богоявленки Вугледарської громади. Тут обсяги руйнувань встановлюються, розповів Кириленко і вкотре закликав людей евакуюватися.
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Фото: Павло Кириленко