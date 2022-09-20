Білогорівка на Луганщині під контролем ЗСУ та обстріли міст: що відбувається на 209-ту добу війни в Україні

Росія завдала ударів із РСЗВ по Кривому Рогу, накрила Градами Нікопольську та Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Країна-агресор атакувала і Миколаїв.

РФ вдарила ракетами по Запоріжжю. Два снаряди влучили до трансформаторної підстанції біля великого житлового масиву в районі міста, ще одна потрапила до села Запорізького району та зруйнувала кілька приватних будинків. Постраждала 70-річна жінка.

Також під обстрілами опинилися Авдіївка, Краматорськ, Торецьк на Донеччині.

Російські військові обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Білогорівку в Луганській області зачищено, вона повністю під контролем Збройних сил України.