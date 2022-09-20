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Факти / Україна
Маліновська Ангеліна |
Білогорівка на Луганщині під контролем ЗСУ та обстріли міст: що відбувається на 209-ту добу війни в Україні

Білогорівка на Луганщині під контролем ЗСУ та обстріли міст: що відбувається на 209-ту добу війни в Україні

Росія завдала ударів із РСЗВ по Кривому Рогу, накрила Градами Нікопольську та Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Країна-агресор атакувала і Миколаїв.

РФ вдарила ракетами по Запоріжжю. Два снаряди влучили до трансформаторної підстанції біля великого житлового масиву в районі міста, ще одна потрапила до села Запорізького району та зруйнувала кілька приватних будинків. Постраждала 70-річна жінка.

Також під обстрілами опинилися Авдіївка, Краматорськ, Торецьк на Донеччині.

Російські військові обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Білогорівку в Луганській області зачищено, вона повністю під контролем Збройних сил України.

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00:20 - 20 вересня

Словенія передасть Збройним силам України 28 танків M-55S. Натомість країна отримає від Німеччини 40 військово-транспортних машин.

Про це повідомляє пресслужба уряду Словенії із посиланням на домовленість канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем’єра Словенії Роберта Голуба.

Наголошується, що Словенія отримає 40 німецьких військово-транспортних машин: 35 важких навантажувачів та п’ять важких цистерн для води.

– Цей “круговий обмін” зміцнить співпрацю в галузі оборони між Словенією та Німеччиною, — йдеться у повідомленні уряду.

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00:16 - 20 вересня

Рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя.

Свого чоловіка за татуюванням на тілі впізнала мешканка Нікополя Оксана Сова.

Її коханий – 36-річний боєць нашої славетної 93-ї бригади Холодний Яр Сергій Сова. У чоловіка залишилося двоє дітей.

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