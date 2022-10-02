Звільнення Лиману та підірваний літак у аеропорті в Криму: що відбувається на 221-й день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував осінній призов і відклав демобілізацію.

Окупанти обстріляли Миколаїв, загинула жінка і було поранене немовля.

Українські захисники зайшли до міста Лиман на Донеччині, там тривають бої. Росія підтвердила відхід своїх військ з міста. Згодом президент Зеленський підтвердив, що прапор України замайорів над містом.

На Харківщині знайшли розстріляну автоколону з цивільними, загинули 24 людини, серед них – вагітна жінка і 13 дітей. Обстріл відбувся 25 вересня, але повідомили про нього лише 1 жовтня.

Росіяни викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Енергоатом звернувся до гендиректора МАГАТЕ із закликом допомогти його звільнити Мурашова. МАГАТЕ отримало від росіян підтвердження про його “арешт”.

Кількість жертв обстрілу автоколони цивільних на пункті пропуску в Запоріжжі зросла до 31 – ще одна поранена жінка померла в лікарні.