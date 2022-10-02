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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Звільнення Лиману та підірваний літак у аеропорті в Криму: що відбувається на 221-й день війни (онлайн)

Звільнення Лиману та підірваний літак у аеропорті в Криму: що відбувається на 221-й день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував осінній призов і відклав демобілізацію.

Окупанти обстріляли Миколаїв, загинула жінка і було поранене немовля.

Українські захисники зайшли до міста Лиман на Донеччині, там тривають бої. Росія підтвердила відхід своїх військ з міста. Згодом президент Зеленський підтвердив, що прапор України замайорів над містом.

На Харківщині знайшли розстріляну автоколону з цивільними, загинули 24 людини, серед них – вагітна жінка і 13 дітей. Обстріл відбувся 25 вересня, але повідомили про нього лише 1 жовтня.

Росіяни викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Енергоатом звернувся до гендиректора МАГАТЕ із закликом допомогти його звільнити Мурашова. МАГАТЕ отримало від росіян підтвердження про його “арешт”.

Кількість жертв обстрілу автоколони цивільних на пункті пропуску в Запоріжжі зросла до 31 – ще одна поранена жінка померла в лікарні.

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00:07 - 02 жовтня

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував “хорошу новину”, яка буде пов’язана ще з одним пакетом допомоги від партнерів України. Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Як ви знаєте, нещодавно було оголошено пакет допомоги. І я чекаю, і додаю інтригу, ми з вами на наступному тижні почуємо про ще один цікавий пакет від наших партнерів. Тому з хорошою новиною, – запевнив глава Міноборони України.

Резніков зазначив, що Україна може замовити певне озброєння за програмою лендлізу лише після ухвалення політичного рішення про можливість постачання зброї.

– Лендліз означає більше фінансового ресурсу на ту зброю, яку ми отримуємо від наших партнерів, в цьому випадку від США. Це політичне рішення давати саме цю зброю нам. Не просто дати. Треба дати до неї систему обслуговування, ремонту, інженерів, креслень і багато іншого. Партнери зважено підходять до ухвалення кожного рішення. З розумінням, що це не буде одноразова дія, і це є на складах, у виробників та партнерів, – розповів міністр.

Глава МО запевнив, що Україна опанувала понад 300 стандартів НАТО за шість місяців повномасштабної війни, серед яких артсистеми 155 калібру, MLRS, зенітні установки Gepard та інше озброєння.

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