Жовтень, 08 в 15:32

Внаслідок вибуху на Кримському (Керченському) мосту загинули троє людей. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет РФ.

Ймовірно, це пасажири легкового автомобіля, що їхав поряд з вантажівкою, яка підірвалася, і її водій. Тіла чоловіка і жінки дістали з води.

Чи відповідає ця інформація дійсності, сказати не можна, оскільки це лише російські дані.

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня виникла пожежа на Кримському мосту. Це незаконно побудований транспортний перехід з Росії до окупованого Криму через Керченську протоку.

Російські ЗМІ з посиланням на Національний антитерористичний комітет повідомили, що на мосту начебто підірвали вантажний автомобіль, внаслідок чого загорілись сім паливних цистерн залізничного складу.

Однак це лише російська версія вибуху на Кримському мосту.

В Україні ж на цю подію відреагували досить стримано і лаконічно. Зокрема, в Офісі президента лише констатували, що усе незаконно побудоване має бути зруйновано.

Фото: Smotri Media