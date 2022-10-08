Жовтень, 08 в 11:42

Інформація про вибухи в тимчасово окупованому Криму з’явилась 8 жовтня близько 06:40.

Після цього у мережі почали публікувати фото і відео пожежі. На кадрах було видно, що горить Кримський міст.

Зокрема, полум’я охопило залізничне полотно. Також на кадрах можна було побачити пошкодження на автошляху.

Зараз дивляться

Версія росіян, що сталося на Кримському мосту

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що що на одній із ділянок Кримського мосту начебто загорілася цистерна з паливом.

Пізніше агентство РБК з посиланням на Національний антитерористичний комітет (НАК) заявило, що на мосту підірвали вантажний автомобіль, внаслідок чого загорілись сім паливних цистерн залізничного складу.

Також російські ЗМІ з посиланням на окупаціну владу пишуть, що на Кримському мосту частково обвалились два автомобільні прольоти.

МНС РФ повідомило, що відкрите горіння на залізничному складі з дизельним пальним вже ліквідували.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом підриву вантажного автомобіля на Кримському мосту. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію.

Відео моменту вибуху

Сильний вибух на Кримському мосту, а пізніше і пожежу зафіксували камери відеоспостереження.

На кадрах видно, як автомобілі рухаються мостом. У певний момент відбувається потужний вибух.

Наслідки вибуху на Кримському мосту

Російські ЗМІ пишуть, що на обох частинах мосту рух закритий. Так звана місцева влада оголосила про запуск поромної переправи.

Залізничний оператор Гранд Сервіс Експрес повідомив, що рух потягів Кримським мостом також зупинено, як і продаж білетів.

У соціальних мережах опублікували відео наслідків потужного вибуху на Кримському мосту. На кадрах видно розламаний навпіл автомобільний проліт мосту – він лежить у воді.

Реакція України

В Україні досить лаконічно відреагували на підрив Кримського мосту, зазначивши, що це – лише початок.

Зокрема, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане.

Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Член делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія, коментуючи пожежу на Кримському мосту, заявив, що російське незаконне будівництво починає розвалюватися і загорятися.

Що відбувається в самому Криму

Після пожежі на Кримському мосту жителі окупованого Росією півострова запанікували. Про це свідчать черги за пальним, які спостерігаються на АЗС.

У російському Міненерго повідомили, що запасів бензину та дизельного палива на півострові вистачить щонайменше на 15 днів.

Також російські ЗМІ пишуть, що окупаційна влада Криму обмежила продаж бакалійних товарів до 3 кг в одні руки, щоб уникнути створення штучного ажіотажу на тлі пожежі на мосту та проблем із сполученням з материковою частиною Росії.

Хоча пізніше інформацію спростували і заявили, що такі обмеження начебто було запроваджено ще під час пандемії коронавірусу.

Значення Кримського мосту

Ще раніше в Офісі президента говорили, що Кримський міст є об’єктом незаконного будівництва, тому він має бути демонтований.

Зокрема, Михайло Подоляк пояснював, що він завдає шкоду екології півострова.

Зі свого боку генерал-майор Дмитро Марченко заявляв, що знищення Кримського мосту необхідне для звільнення Криму.

Він пояснював, що це потрібно, щоб позбавити окупантів можливості надавати резерви і підсилювати свої війська з території Росії.

Також раніше військовий експерт Олег Жданов пояснював, що удар по Кримському мосту дозволив би перервати постачання озброєння та техніки військам РФ одразу на трьох напрямках фронту в Україні.

– Це артерія постачання зброї і резервів з материкової Росії до південного угруповання російських військ. Ми б закрили цю “лавочку” і забули б про постачання зброї та боєприпасів з боку Криму на Херсонський напрямок, і на Запорізький напрямок, і на Криворізький напрямок, – розповів експерт.

До речі, за словами Жданова, не обов’язково знищувати об’єкт – достатньо пошкодити колію на залізничному мосту та дорожнє покриття, щоб він перестав функціонувати.

Фото: ЧП Крим