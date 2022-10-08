Октябрь, 08 в 15:32

В результате взрыва на Крымском (Керченском) мосту погибли три человека. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Возможно, это пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с взорвавшимся грузовиком, и его водитель. Тела мужчины и женщины достали из воды.

Соответствует ли эта информация действительности, сказать нельзя, поскольку это только российские данные.

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Напомним, утром 8 октября возник пожар на Крымском мосту. Это незаконно построенный транспортный переход из России в оккупированный Крым через Керченский пролив.

Российские СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщили, что на мосту якобы взорвали грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Однако это только российская версия взрыва на Крымском мосту.

В Украине же на это событие отреагировали сдержанно и лаконично. В частности, в Офисе президента только констатировали, что все незаконно построенное должно быть разрушено.

Фото: Smotri Media