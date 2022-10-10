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Факти / Надзвичайні події

У Київській області пролунали вибухи – що відомо

Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle
У Київській області пролунали вибухи – що відомо

У Київській області повідомляють про повторні вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Жителі області пишуть, що чули вибухи близько 09.07. Звуки доносилися в Бориспільському районі. Можливо, працює ППО, проте деталей поки що жодних немає.

Зазначимо, зараз українські міста перебувають під ракетним обстрілом. Повідомляють про вибухи з різних місць України.

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Так, вранці в центрі Києва прогриміло кілька вибухів. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що прилетіло в Шевченківському районі.

Місцеві жителі також повідомили, що внаслідок вибухів горять автомобілі мирних жителів і є жертви.

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