Жовтень, 10 в 9:29

У Київській області повідомляють про повторні вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Жителі області пишуть, що чули вибухи близько 09.07. Звуки доносилися в Бориспільському районі. Можливо, працює ППО, проте деталей поки що жодних немає.

Зазначимо, зараз українські міста перебувають під ракетним обстрілом. Повідомляють про вибухи з різних місць України.

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Так, вранці в центрі Києва прогриміло кілька вибухів. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що прилетіло в Шевченківському районі.

Місцеві жителі також повідомили, що внаслідок вибухів горять автомобілі мирних жителів і є жертви.