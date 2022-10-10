Жовтень, 10 в 8:25

У Києві чутно звуки вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кілька вибухів пролунало у Шевченківському районі – у центрі столиці.

За його словами, всі служби слідують на місця. Деталі повідомлять згодом.

Зараз дивляться

Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок вибухів у Києві горять автомобілі мирних жителів. Також пишуть, що є жертви. Однак офіційної інформації про постраждалих поки що немає.

Вранці 10 жовтня по всі країні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про вибухи також повідомляють на Хмельниччині. Але голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій вже заявив, що а в області працює наша ППО.

Більше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.