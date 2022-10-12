Жовтень, 12 в 12:51

Служба безпеки України викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на роботі в інтересах Росії.

Йдеться про митрополита Іонафана з єпархії УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію Росії та розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

Слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ.

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— Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника, – йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку та мобільні термінали,

друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;

інші речові докази, які направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру. Наразі триває досудове розслідування.

Напередодні ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ повідомляли про обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана.