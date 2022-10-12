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Митрополит УПЦ МП оправдывал агрессию РФ и разжигал рознь среди верующих — СБУ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Митрополит УПЦ МП оправдывал агрессию РФ и разжигал рознь среди верующих — СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на работе в интересах России.

Речь идет о митрополите Ионафане из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию России и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

Следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия РФ.

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— Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника, говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

  • компьютерную технику и мобильные терминалы,
  • печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу;
  • другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

Фото: СБУ

В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) УК Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Накануне СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщали об обысках у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана.

Источник: СБУ
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