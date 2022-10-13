Три вибухи: на Київщині є кілька прильотів іранських дронів Shahed-136
У Макарівській громаді на Київщині зафіксували кілька влучань іранських ударних дронів Shahed-136.
Про це повідомив голова Макарівської ОТГ Вадим Токар.
Так, голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про атаки дронів-камікадзе. На жаль, є влучання. На місцях працюють рятувальники.
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Згодом Макарівський голова Вадим Токар повідомив, що є “прильоти” по громаді. За його словами, ударів дронами Shahed-13 було щонайменше три. Про жертви не повідомляється.
Наразі в області відбій повітряної тривоги.
Зауважимо, що селище Макарів знаходиться в 48 км від Києва.
Джерело: Олексій Кулеба
Фото: ГУР МО