Підсумки засідання Рамштайну та засудження Росії на Генасамблеї ООН: що відбувається на 232-й день війни (онлайн)

12 жовтня пройшов перший день засідання Контактної групи з оборони України, яка включає 50 держав. В народі це засідання має назву Рамштайн-6.

За підсумками засідання стало відомо, що Канада надасть Україні пакет допомоги на $47 млн, що включатиме зимовий одяг та артилерійські снаряди.

Глава Пентагону заявив, що системи ППО прибудуть в Україну настільки швидко, наскільки це можливо фізично.

Німеччина найближчими тижнями передасть Україні чергову партію озброєнь: САУ Panzerhaubitze 2000 та реактивні системи залпового вогню Mars-2.

Франція пообіцяла поставити Україні 3 LRU РСЗВ (модернізовані M270).

Нідерланди нададуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони на суму 15 мільйонів доларів.

Водночас протягом дня Росія атакувала Вінниччину дронами-камікадзе – їх знищила ППО.