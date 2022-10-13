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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Підсумки засідання Рамштайну та засудження Росії на Генасамблеї ООН: що відбувається на 232-й день війни (онлайн)

Підсумки засідання Рамштайну та засудження Росії на Генасамблеї ООН: що відбувається на 232-й день війни (онлайн)

12 жовтня пройшов перший день засідання Контактної групи з оборони України, яка включає 50 держав. В народі це засідання має назву Рамштайн-6.

За підсумками засідання стало відомо, що Канада надасть Україні пакет допомоги на $47 млн, що включатиме зимовий одяг та артилерійські снаряди.

Глава Пентагону заявив, що системи ППО прибудуть в Україну настільки швидко, наскільки це можливо фізично.

Німеччина найближчими тижнями передасть Україні чергову партію озброєнь: САУ Panzerhaubitze 2000 та реактивні системи залпового вогню Mars-2.

Франція пообіцяла поставити Україні 3 LRU РСЗВ (модернізовані M270).

Нідерланди нададуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони на суму 15 мільйонів доларів.

Водночас протягом дня Росія атакувала Вінниччину дронами-камікадзе – їх знищила ППО.

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00:13 - 13 жовтня

У Європарламенті висунули кандидатуру президента України Володимира Зеленського та української нації на цьогорічну премію За свободу думки імені Андрія Сахарова.

Таким чином Європейська народна партія (ЄНП) висловила свою підтримку Україні. У ЄНП сподіваються, що усі політичні групи в Європарламенті підтримають їхню ініціативу.

У ЄНП зазначили, що неспровокована агресивна війна Росії проти України, розпочата в лютому 2022 року, завдає величезної шкоди українському народу у вигляді втрачених життів і перетворення міст і сіл на руїни. Члени Європарламенту вказують, що український народ бореться за захист свого дому, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності, але також кожен день воює за свободу, демократію, верховенство закону і європейські цінності.

Довідка. Премія Сахарова за свободу думки – це щорічна відзнака Європарламенту. Її започаткували в 1988 році. Нагороду вручають за визначні досягнення в області захисту прав людини, розвитку демократії й відстоюванні верховенства права, а також за захист прав меншин.

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