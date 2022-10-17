Обстріл Миколаєва та удари по Сумщині: що відбувається на 236 добу війни (онлайн)
На Херсонщині окупанти розпочали процес евакуації “державних установ” – Генштаб.
Ввечері окупанти обстріляли Миколаїв. У місті спалахнула масштабна пожежа.
Міністр Ізраїлю закликав надати Україні військову допомогу.
ГУР України призначили нагороду в $100 тис. за затримання Ігоря Гіркіна.
У Бєлгороді в районі аеропорту спалахнула масштабна пожежа. Місцеві повідомили про 16 вибухів над містом.
Розмістили техніку у двох турбінних залах: частину ЗАЕС контролюють кадирівці.
Естонія, Латвія та Литва закликали ЄС створити спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів РФ.
США не потерплять ядерні атаки Росії у будь-якій формі у війні проти України – Салліван.
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