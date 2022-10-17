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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Обстріл Миколаєва та удари по Сумщині: що відбувається на 236 добу війни (онлайн)

Обстріл Миколаєва та удари по Сумщині: що відбувається на 236 добу війни (онлайн)

На Херсонщині окупанти розпочали процес евакуації “державних установ” – Генштаб.

Ввечері окупанти обстріляли Миколаїв. У місті спалахнула масштабна пожежа.

Міністр Ізраїлю закликав надати Україні військову допомогу.

ГУР України призначили нагороду в $100 тис. за затримання Ігоря Гіркіна.

У Бєлгороді в районі аеропорту спалахнула масштабна пожежа. Місцеві повідомили про 16 вибухів над містом.

Розмістили техніку у двох турбінних залах: частину ЗАЕС контролюють кадирівці.

Естонія, Латвія та Литва закликали ЄС створити спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів РФ.

США не потерплять ядерні атаки Росії у будь-якій формі у війні проти України – Салліван.

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01:14 - 17 жовтня

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що наразі ключові гарячі точки на Донбасі – це Соледар і Бахмут. Саме туди РФ кинула 2 тисячі зеків.

– Там тривають дуже важкі бої. Проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема й 2 тисячі “зеків” – вони серед найманців саме там. І це “зеки” з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії.

Ось так російська держава спонсорує терор – шукає по тюрмах убивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом? Навряд чи, – заявив голова держави.

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01:12 - 17 жовтня

Близько 100 тис. принижених, розлючених чоловіків, які відчули смак крові та свавілля, повернуться до Росії та почнуть звіріти. Такою думкою поділився російський опозиціонер Геннадій Гудков.

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01:10 - 17 жовтня

Росія п’ять разів обстріляла Великописарівську громаду Сумської області, а також двічі Білопільську громаду. Через удари по останній було пошкоджено критичну інфраструктуру, внаслідок чого знеструмлено низку населених пунктів. Станом на 18:00 було 2151 відключених абонентів, на 20:00 залишилося 1030.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

– Внаслідок сьогоднішніх обстрілів зі сторони Росії знову маємо аварійні відключення по області. Наразі не вистачає потужностей для Шосткинського району, – написав він.

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