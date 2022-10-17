Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що наразі ключові гарячі точки на Донбасі – це Соледар і Бахмут. Саме туди РФ кинула 2 тисячі зеків.

– Там тривають дуже важкі бої. Проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема й 2 тисячі “зеків” – вони серед найманців саме там. І це “зеки” з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії.

Ось так російська держава спонсорує терор – шукає по тюрмах убивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом? Навряд чи, – заявив голова держави.