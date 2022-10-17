Жовтень, 17 в 10:16

Сьогодні зранку російська армія атакувала Київ іранськими ударними дронами, є влучання у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, внаслідок влучання дрона-камікадзе в Шевченківському районі столиці стався вибух у будинку.

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Наразі рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців будинку залишаються заблокованими зруйнованими конструкціями.

Триває гасіння пожежі та розбір завалів.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, з-під завалів чути голоси людей.

Інформація про можливих загиблих також уточнюється.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в області працюють наші сили протиповітряної оборони.

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Джерело: Віталій Кличко