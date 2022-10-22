У Хмельницькому зникло світло: область під ракетними атаками
Фото: Depositphotos
На Хмельниччині під час повітряної тривоги було чути вибухи.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Оновлено о 09.40:
Зараз дивляться
За його словами, область все ще під ракетними атаками ворога, тому він закликав жителів регіону не виходити з укриттів.
У Хмельницькій міськраді повідомили, що місто наразі без світла. Крім того, жителів наполегливо попросили зробити запас води, адже невдовзі вона зникне.