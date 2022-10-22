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Факти / Надзвичайні події

У Хмельницькому зникло світло: область під ракетними атаками

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

На Хмельниччині під час повітряної тривоги було чути вибухи.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Оновлено о 09.40:

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За його словами, область все ще під ракетними атаками ворога, тому він закликав жителів регіону не виходити з укриттів.

У Хмельницькій міськраді повідомили, що місто наразі без світла. Крім того, жителів наполегливо попросили зробити запас води, адже невдовзі вона зникне.

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