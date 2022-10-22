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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Вибухи у Вінниці та Херсоні: що відбувається на 241-й день війни (онлайн)

Вибухи у Вінниці та Херсоні: що відбувається на 241-й день війни (онлайн)

Українські захисники звільнили 88 міст і сіл на Херсонщині, заявляють в Офісі президента.

Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя та вже двічі за день – Харків. Постраждала інфраструктура, щонайменше 14 поранених.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що РФ може підірвати дамбу Каховської ГЕС.

У четвер ввечері ЗСУ вдарили по Антонівському мосту та переправі через Дніпро на Херсонщині. Окупаційна влада каже, що загинуло четверо цивільних. Але це сталося в комендантську годину, тому є припущення, що переправою пересувалася російська техніка та військові.

Міністр оборони США вперше за 5 місяців поговорив із Шойгу, а потім подзвонив Резнікову. Темою була Україна, але деталей оборонні відомства трьох зазначених країн не надали.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у Бериславі, що на Херсонщині, припинили діяльність усі окупаційні адміністрації РФ, а колаборанти тікають тікають з міста разом із родинами та майном.

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00:37 - 22 жовтня

За останній тиждень удари українських Збройних сил ліквідували 10 іранських інструкторів, які займалися навчанням російських солдатів використанню дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це ізраїльському інформаційному агентству KAN повідомив український чиновник, пише Jerusalem Post.

Дані про ліквідацію іранців надійшли на тлі попереджень американських та українських офіційних осіб про те, що фахівці з Ісламської Республіки навчають росіян використовувати безпілотники в Криму.

Український центр національного опору заявив у середу, що іранські інструктори спостерігають за російськими силами, які запускають дрони-камікадзе з анексованої української території.

– Росіяни доставили іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонської області та Криму для запуску безпілотників-камікадзе Shahed-136. Вони навчають росіян, як використовувати безпілотники-камікадзе, і безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, включно з ударами по Миколаєву та Одесі, – стверджує український посадовець із посиланням на дані з українського підпільного опору.

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