Вибухи у Вінниці та Херсоні: що відбувається на 241-й день війни (онлайн)

Українські захисники звільнили 88 міст і сіл на Херсонщині, заявляють в Офісі президента.

Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя та вже двічі за день – Харків. Постраждала інфраструктура, щонайменше 14 поранених.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що РФ може підірвати дамбу Каховської ГЕС.

У четвер ввечері ЗСУ вдарили по Антонівському мосту та переправі через Дніпро на Херсонщині. Окупаційна влада каже, що загинуло четверо цивільних. Але це сталося в комендантську годину, тому є припущення, що переправою пересувалася російська техніка та військові.

Міністр оборони США вперше за 5 місяців поговорив із Шойгу, а потім подзвонив Резнікову. Темою була Україна, але деталей оборонні відомства трьох зазначених країн не надали.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у Бериславі, що на Херсонщині, припинили діяльність усі окупаційні адміністрації РФ, а колаборанти тікають тікають з міста разом із родинами та майном.