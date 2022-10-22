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У Рівному та Луцьку є прильоти: у містах задимлення, є перебої зі світлом

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Рівному та Луцьку є прильоти: у містах задимлення, є перебої зі світлом
Фото: Depositphotos

Сьогодні зранку під час повітряної тривоги ворожих ударів зазнали Луцьк та Рівне.

У Рівному пролунало щонайменше два потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму у середмісті.

За попередніми даними, є приліт по енергетичній інфраструктурі. В частині міста зникло світло та вода.

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Також декілька сильних вибухів почули і мешканці Луцька, над містом задимлення.

Міський голова повідомив про влучання в об‘єкт енергетики і закликає подбати про запаси води.

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