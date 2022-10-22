У Рівному та Луцьку є прильоти: у містах задимлення, є перебої зі світлом
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Сьогодні зранку під час повітряної тривоги ворожих ударів зазнали Луцьк та Рівне.
У Рівному пролунало щонайменше два потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму у середмісті.
За попередніми даними, є приліт по енергетичній інфраструктурі. В частині міста зникло світло та вода.
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Також декілька сильних вибухів почули і мешканці Луцька, над містом задимлення.
Міський голова повідомив про влучання в об‘єкт енергетики і закликає подбати про запаси води.