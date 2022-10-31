Жовтень, 31 в 8:32

На Київщині у місті Вишгород пролунало щонайменше п’ять потужних звуків.

Про це повідомляє кореспондентка Фактів ICTV. Після вибухів у Вишгороді зникла електрика.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в одній із громад області є ворожі прильоти. Однак він не уточнив, в якій саме.

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Також Олексій Кулеба додав, що є ймовірність повторних обстрілів. Голова ОВА закликав усіх залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня також було чутно вибухи в Києві. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, внаслідок ударів по об’єктах критичної інфраструктури частина міста знеструмлена.

Також у деяких районах спостерігаються проблеми з водопостачанням.