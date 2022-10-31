Жовтень, 31 в 8:46

Після ранкових вибухів у Києві внаслідок ударів по об’єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, у деяких районах Києва також немає водопостачання. Всі служби працюють. Деталі обіцяють повідомити згодом.

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Нагадаємо, вранці 31 жовтня у Києві пролунали вибухи. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що працює ППО. Громадян просять залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Одразу після вибухів місцеві жителі почали повідомляти про проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також вранці було чути вибухи у Вишгороді на Київщині.