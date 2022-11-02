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Факти / Надзвичайні події

Ворог атакував передмістя Запоріжжя: що відомо про потужні вибухи в області

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
Вибух
Фото: Depositphotos

У Запорізькій області прогриміла серія потужних вибухів під час повітряної тривоги.

Оновлено о 21:30. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив, що передмістя Запоріжжя перебуває під атакою ворога.

– Увага! Ворог атакував передмістя Запоріжжя. Перебувайте в укриттях під час тривоги! Дотримуйтеся правил безпеки, – наголосив Старух.

Оновлено о 20:54. Варто зазначити, що станом на 20:54 сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Харківській та Запорізькій областях України.

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