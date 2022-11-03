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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Аварійні відключення світла та удари по Кривому Рогу: що відбувається на 253 добу війни (онлайн)

Аварійні відключення світла та удари по Кривому Рогу: що відбувається на 253 добу війни (онлайн)

Після обстрілів та атак дронами у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях запровадили графіки відключення світла.

Тімоті Снайдер збиратиме кошти на систему протидії дронам-камікадзе в рамках United24.

Сергій Притула оголосив збір на 50 бронетранспортерів Spartan.

До Верховної Ради подали постанову про звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад.

Російська Федерація передумала та повернулася до зернової угоди.

Іспанія передасть новий пакет військової підтримки Україні, зокрема, системи ППО та батарею ЗРК.

Канада виготовить для Збройних сил України 500 тис. комплектів зимового одягу.

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01:03 - 03 листопада

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні відреагував на вимогу Кремля щодо гарантій безпеки від України.

Зеленський нагадав, що перед вторгненням та на початку війни Росія вимагала гарантій безпеки від США. А тепер після восьми місяців у Кремлі вимагають гарантій безпеки від України.

– ​Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору, – наголосив Володимир Зеленський.

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01:00 - 03 листопада

Ввечері 2 листопада для споживачів всіх категорій у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях ввели графіки відключення електроенергії.

У національній компанії Укренерго наголошують, що відключення необхідні для стабільності роботи енергосистеми.

Ці три області зазнали атак ворожими ракетами та іранськими ударними дронами Shahed-136. “Прильоти” були в об’єкти енергосистеми.

Графік відключення світла у Києві зміниться

Фото: Рixabay

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00:57 - 03 листопада

Взимку не буде жодної паузи на фронті, оскільки Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на різних напрямках. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Будуть активні дії. Подивіться, сьогодні навіть дощ не заважає. Так, дуже важко, він ускладнює бойові дії, сльота, мокрота, коли мокрий одяг – це дуже неприємно. Ми все це чудово розуміємо, а в бойових умовах ще гірше, коли тобі просто ніде висушитися, зігрітися, треба вести бій, і тільки вийшовши з бою ти можеш зайнятися якимись побутовими питаннями, обігрівом, просушуванням і так далі.

І то ми продовжуємо, зокрема, контрнаступальні дії на окремих ділянках та напрямках. А зима, низькі температури підсушать землю, мороз виморожує вологу і робить твердим покриття, сльота йтиме, вологість теж зменшується в морозні дні.

Фото: Генштаб ЗСУ

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00:51 - 03 листопада

Рада Безпеки ООН переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування псевдозаяв про те, що Україна та США начебто “здійснюють військово-біологічну” діяльність.

За резолюцію розслідування “використання біологічної зброї” Україною проголосували лише Російська Федерація та Китай.

Фото: Depositphotos

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