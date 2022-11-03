Аварійні відключення світла та удари по Кривому Рогу: що відбувається на 253 добу війни (онлайн)
Після обстрілів та атак дронами у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях запровадили графіки відключення світла.
Тімоті Снайдер збиратиме кошти на систему протидії дронам-камікадзе в рамках United24.
Сергій Притула оголосив збір на 50 бронетранспортерів Spartan.
До Верховної Ради подали постанову про звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад.
Російська Федерація передумала та повернулася до зернової угоди.
Іспанія передасть новий пакет військової підтримки Україні, зокрема, системи ППО та батарею ЗРК.
Канада виготовить для Збройних сил України 500 тис. комплектів зимового одягу.
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