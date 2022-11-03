Взимку не буде жодної паузи на фронті, оскільки Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на різних напрямках. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Будуть активні дії. Подивіться, сьогодні навіть дощ не заважає. Так, дуже важко, він ускладнює бойові дії, сльота, мокрота, коли мокрий одяг – це дуже неприємно. Ми все це чудово розуміємо, а в бойових умовах ще гірше, коли тобі просто ніде висушитися, зігрітися, треба вести бій, і тільки вийшовши з бою ти можеш зайнятися якимись побутовими питаннями, обігрівом, просушуванням і так далі.

І то ми продовжуємо, зокрема, контрнаступальні дії на окремих ділянках та напрямках. А зима, низькі температури підсушать землю, мороз виморожує вологу і робить твердим покриття, сльота йтиме, вологість теж зменшується в морозні дні.